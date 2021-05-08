Эджуке рассказал о встрече с Ганчаренко перед матчем

Лучший футболист матча ЦСКА - «Краснодар» (3:1) Чидера Эджуке поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему два тайма получились такими разными? Что произошло в перерыве, почему ЦСКА вышел совсем другим?

- Надо сказать, что в первом тайме мы тоже неплохо играли. На второй тайм вышли еще более мотивированнее и настроеннее. Нам нужна была эта победа. Мы вышли бороться, сражаться и защищать друг друга. Мы еще добавили после перерыва, нам сказали продолжать играть так же. В этом плане второй тайм получился более мощным и голевым. Я рад, что мы довели матч до победы.

- Вопрос по позиции - где комфортнее играть, слева или справа? Показалось, что вам было сегодня комфортнее играть слева с уходом в центр под правую ногу.

- Могу сказать, что на обеих позициях я чувствую себя достаточно хорошо. Если тренер просит меня играть на правом фланге, то я пытаюсь максимально качественно действовать на этой позиции. Стараюсь приносить максимум пользы команде, но опять же могу сказать, что мне комфортнее играть по левой бровке. Здесь я себя чувствую более раскованно. Мне на ней больше нравится. Но в целом обе позиции мне достаточно знакомы.

- Опишите ситуацию с забитым голом. Как это произошло? Есть ли в нем что-то наигранное на тренировках?

- Это пришло в голову спонтанно. Все моментально сложилось, я ничего не планировал, это не домашняя заготовка, а просто спонтанное решение. Могу сказать, что я стараюсь развиваться, смотрю на прошлые игры, где успешно действовал. Я на такой позиции играю, что мне все время нужно идти в штрафную, подключаться и пытаться забивать.

- Сегодня довольно необычная ситуация - вы играли против команды своего бывшего тренера, с которым недавно работали. Пообщались ли с Ганчаренко?

- Нет, не удалось пообщаться, мы обменялись рукопожатиями, поприветствовали друг друга перед матчем, пожелали успеха. На этом всё, никакой беседы у нас не состоялось перед матчем.