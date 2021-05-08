Ганчаренко: «В какой-то мере доигрываем сезон, к сожалению»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Нам сейчас свойственны такие матчи. То есть, мы играли или очень хорошо, или же очень плохо. К сожалению, не удается нам пока стабилизировать игру. Может быть, в том числе потому что все понимают, что «Краснодару» какие-то изменения необходимы, и в какой-то мере доигрываем сезон, к сожалению.

- Как повлияло на результат изменение в структуре атаки ЦСКА, когда соперник перешел на двух нападающих? Вы не успевали на это отреагировать, или что там было?

- Нет, с выходом Рондона, конечно, немного изменилась ситуация, но тут скорее то, что мы начали просто мяч терять на нашей половине поля, это приводило к опасным атакам у наших ворот.

- Замена Смольникова - это реакция на активность Эджуке или другие причины?

- Не хотел бы говорить о причинах.

- Они игровые или по здоровью?

- Игровые.

- Вы уже несколько туров отработали, у вас остался один матч. Чего больше, негативного или позитивного во впечатлениях от этой работы?

- Нет, в целом все позитивно от того, что очень хорошая организация, хорошая в целом команда. Но кое-какие вещи нужно обновить для того, чтобы вернуться на тот уровень, который присущ «Краснодару».