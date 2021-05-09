Чалов: «После тренировок всегда остаёмся, отрабатываем завершение с Оличем»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (3:1).

- Как тебе игра, когда все 90 минут льет, как из ведра?

- Такая английская погода. Мне нравится играть в такую погоду, мяч стелится. У футбола нет плохой погоды. Не знаю, как болельщикам. Я надеюсь, им дали какие-то дождевики, чтобы никто не простыл.

- Гол второй матч подряд. Тебя сильно мучила серия без голов? Какие ощущения после гола?

- Да нет, не мучила, выходил на каждую игру всегда с мыслью, чтобы команда победила. Я как нападающий хочу забивать в каждой игре. Сейчас получилось забить в двух играх. Ничего не поменялось, чувствую себя хорошо, готовлюсь к «Динамо».

- Олич как бывший форвард, может быть, что-то подсказывает? У него есть отдельное общение с нападающими?

- Такого общения прямо, наверное, нет как нападающий. Но после тренировок всегда остаемся, отрабатываем завершение. Он нам делает подачи, так что в целом, думаю, следит за этим.

- Какой-то особый настрой был на «Краснодар» у команды и тебя лично? Потому что там в тренерском штабе не чужие для вашего клуба люди.

- Если честно, об этом не думал. Выходил на игру с мыслью, чтобы забить и помочь команде победить. Конечно, я благодарен Виктору Михайловичу. Страница уже перевернута, двигаемся дальше.

- Во втором тайме команда поймала кураж. О чем общались в перерыве?

- Как такового общения не было, были какие-то корректировки. В целом мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить еще два.

- Это был последний домашний матч сезона. Что скажешь болельщикам напоследок?

- Большое спасибо нашим фанатам, которые нас поддерживают независимо ни от чего. Мы всегда стараемся выкладываться на все 100%, чтобы порадовать их. Бывают всякие моменты в жизни и футболе, но мы в свою очередь отдаемся всегда на 100%. Я надеюсь, что они это видят.