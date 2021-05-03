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Стало известно, когда Влашич вернётся в строй

03 Мая 2021, 23:18,

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, когда его клиент вернётся в строй.

«Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он нормально себя чувствует. На восстановление после травмы уйдет одна неделя», - цитирует Мартича sport24.

Напомним, что полузащитник получил повреждение в матче с «Уфой» (1:1). До конца чемпионата осталось два тура, ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Спартака», идущего вторым, на шесть зачетных баллов.

В следующем туре «армейцы» примут на своем поле «Краснодар».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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