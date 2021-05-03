Стало известно, когда Влашич вернётся в строй

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, когда его клиент вернётся в строй.

«Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он нормально себя чувствует. На восстановление после травмы уйдет одна неделя», - цитирует Мартича sport24.

Напомним, что полузащитник получил повреждение в матче с «Уфой» (1:1). До конца чемпионата осталось два тура, ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Спартака», идущего вторым, на шесть зачетных баллов.

В следующем туре «армейцы» примут на своем поле «Краснодар».