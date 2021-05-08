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ЦСКА обыграл «Краснодар» и продолжает надеяться на еврокубки

08 Мая 2021, 21:29,

К финальному отрезку сезона московский ЦСКА подходит в не самом лучшем расположении духа. В последних трёх матчах чемпионата команда набрала лишь одно очко, заодно вылетев из Кубка России. Вопросы насчёт правильности назначения Ивицы Олича на пост главного тренера звучат всё острее. «Краснодар» уже и вовсе потерял всю турнирную мотивацию, но возвращение Виктора Ганчаренко на «ВЭБ Арену» само по себе делало поединок максимально интересным и захватывающим.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 3:1 Краснодар
    26' Классон Виктор (0:1)
(1:1) Эджуке Чидера 32'    
(2:1) Чалов Фёдор 56'    
(3:1) Фернандес Марио 69'    
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь   50' Васин Виктор Тикнизян Наир Марадишвили Константин Обляков Иван Дзагоев Алан   66' (Бохинен Эмиль (   66') Кучаев Константин   53' (Рондон Саломон (   53') Эджуке Чидера   86' (Ахметов Ильзат (   86') Чалов Фёдор   86' (Сигурдссон Арнор (   86')
Запасные: Фукс Бруно Шкурин Илья Яковлев Владислав Щенников Георгий Карпов Вадим Помазун Илья
Сафонов Матвей Смольников Игорь   46' (Стоцкий Дмитрий (   46') Мартынович Александр Кайо Силва   75' Де Вильена Тонни   77' Вандерсон Газинский Юрий   42'   65' (Марков Евгений (   65') Олссон Кристоффер Классон Виктор   58' Ионов Алексей   71' (Чернов Евгений (   71') Берг Маркус   86' (Сулейманов Магомед-Шапи (   86')
Запасные: Камболов Руслан Сорокин Егор Городов Евгений Бабурин Егор Ари Феррейра
08 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

ЦСКА продолжает решать свои задачи, и если месяц назад команда могла побороться и за Лигу чемпионов, то неудачная игра привела к тому, что за счастье будет попадание в Лигу конференций. Ивица Олич пока не может наладить игру команды, которая в итоге может и вовсе остаться без еврокубков, хотя перед началом сезона возлагались большие надежды. «Краснодар» уже совсем точно остался без еврокубков, но команда находится на стадии перестройки с приходом Ганчаренко и отбывать номер в оставшихся матчах точно не планирует.

Это гости бросились доказывать с самых первых минут, обрушив на ворота Акинфеева серию атак и заработав уйму угловых. Один из них завершился попаданием в штангу после удара Мартыновича. Казалось, «Краснодар» вот-вот счёт откроет, но армейцам удалось отбиться, и уже самим прощупывать оборону соперника. В основном, пошла игра в центре поля, с большим количеством борьбы и противостоянию отвратительной погоде – проливному дождю, накрывшему центральный регион страны.

«Краснодар» своего в итоге всё же добился, воспользовавшись ошибкой соперника. Тикнизян недалеко от своей штрафной площади сделал неточную передачу, Ионов сыграл на перехвате, а Берг тонким пасом вывел Виктора Классона на рандеву с Акинфеевым. Шведский игрок сильным ударом вратаря ЦСКА переиграл. Армейцы быстро провели подсчёты и вспомнили, что поражение ставит крест на мечтах о еврокубках в следующем сезоне. В итоге они быстро отыгрались, хотя ход игры к этому явно не вёл. Тем не менее, Дзагоев отыграл в штрафную площадь на Облякова, который выдал отличный пас в район одиннадцатиметровой отметки, и Эджуке своим ударом низом не промахнулся.

Обменявшись голами, футболисты взяли паузу. Игра успокоилась, спокойно и монотонно докатившись до перерыва. После бесед в раздевалках, на вторую половину с бОльшим желанием вышли именно футболисты ЦСКА. Мяч стал намного лучше держаться у подопечных Олича, да и элементарно желания у хозяев оказалось побольше, что, впрочем, было неудивительно, учитывая турнирную ситуацию.

Преимущество закрепилось у ЦСКА. Всё чаще стала находиться работа для Матвея Сафонова, а наставник армейцев выпустил на поле второго форварда в лице Саломона Рондона, который через несколько минут уже сделал голевую передачу. Оттянув голкипера «Краснодара» на себя, венесуэлец отыграл на свободного Чалова, которому оставалось не промахнуться по пустому створу с метра-двух. Хозяева продолжили давить, и практически сразу Сафонов дважды команду спас после ударов Эджуке и Тикнизяна.

ЦСКА продолжал доминировать, заметно оживились и болельщики на трибунах, радуясь осмысленной в коем-то веке игре своей команды. В середине второго тайма хозяева сделали весомую заявку на итоговую победу. После розыгрыша углового Рондон справа скинул мяч головой в центр, а Васин элегантно подправил его вперёд на ход Фернандесу, который ударом с линии вратарской в дальний угол оставил не у дел Сафонова в третий раз. После такой уверенной игры ЦСКА после перерыва стало понятно, что «Краснодару» надо сильно потрудиться, чтобы ход игры попытаться переломить.

Но в итоге новую мотивацию краснодарский коллектив так и не нашёл. ЦСКА хорошо двигался, уверенно играл в отборе, не подпуская соперника к своей штрафной площади. Таким образом, благодаря своему успеху, подопечные Олича сохранили надежды на еврокубки, но для этого многому надо случиться. В заключительном матче ЦСКА сыграет с «Динамо», и кроме победы в своём матче, армейцам будут нужны осечки «Рубина» и «Сочи». Будет интересно, а может и довольно драматично! Поживём, увидим!

Андрей СЕРГЕЕВ

Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: ЦСКА Москва, Краснодар, РПЛ, Российская Премьер-Лига
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
08 Мая 2021, 21:34

Ганчар пакуй сумку домой! У Гомэль

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