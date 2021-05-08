Ганчаренко: «Возможности каждого игрока ЦСКА мне хорошо известны, но весь вопрос, как мы это используем»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- В смысле эмоций возвращение на этот стадион и игра команды, в которой вы так долго работали, это что для вас?

- Конечно, всё знакомо, весь персонал, каждый уголок знаком, но, тем не менее, есть осознание, что есть уже другая команда, и надо смотреть уже вперед.

- Олич сказал, что вы, скорее всего, знаете ЦСКА лучше, чем собственную команду «Краснодар». Так ли это? Как вам знание ЦСКА сегодня поможет в игре?

- Конечно, мы очень хорошо знаем возможности всех игроков ЦСКА. Тем не менее, это игра, она состоит из каких-то мелких нюансов. Каким образом сегодня будут играть нюансы, такой будет результат. А так возможности каждого игрока на каждой позиции мне хорошо известны, но весь вопрос, как мы это используем.

- Как вы будете это использовать? Какой в тактическом смысле будет игра?

- Понятно, что мы собираемся сделать все возможное, чтобы победить. Мы планируем то, что у нас будет больше находиться мяч. Будем играть в атаку с позиции силы.

- Еще один фактор - Василий и Алексей Березуцкие. 20 лет назад они были по разные стороны баррикад в «Торпедо» и «Черноморце». По поведению Василия вы понимаете, что для него это нечто особенное будет сыграть против ЦСКА и своего брата?

- Опять же это жизнь, мы не знаем, куда она повернет. Сейчас жизнь распорядилась так, что они не вместе. Наверное, тренером быть сложнее, чем игрокам, потому что игроков возглавляет тренер, а тренеры уже сами какое-то решение принимают. Для них это правильное решение.

- Какую-то реакцию на вашу встречу трибунами вы придумали, или все спонтанно будет?

- Нет, пока не думал.