Олич: «Очень доволен тем, как сыграли после пропущенного гола и до конца игры»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сегодня выпустили одновременно и Рондона, и Чалова. Как вы изменили структуру атаки?

- Конечно, когда играешь в два нападающих, очень важно, чтобы они играли и в оборону. Особенно сначала было видно, что после потерь мяча Чалов много работал назад. Я этого хочу, а не только, чтобы они голы забивали, что тоже очень важно. Но если ты работаешь, как Чалов сегодня, я ему сказал, что момент будет. Он пришел, и Чалов забил. Рондон тоже, когда вышел на замену, видно было, что у него есть желание, и он работал вместе с командой. Для меня это очень важно, если мы хотим выигрывать, поэтому я очень доволен тем, как сегодня сыграли после пропущенного гола и до конца игры.

- Значит ли это, что для ЦСКА самый эффективная схема - это 4-4-2 с двумя форвардами?

- С того момента, как я пришел, было не так много времени, чтобы попробовать другие системы. Поэтому для меня было важно наиграть одну систему, по которой мы бы оборонялись и атаковали. Сегодня было видно, что команда выигрывала этот матч. Они все, как и Тикнизян, который допустил ошибку, мы гол пропустили. Но он потом очень сильно сыграл, и я доволен всеми игроками сегодня.