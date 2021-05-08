​ЦСКА и «Краснодар» объявили составы

Субботнюю часть предпоследнего тура российского чемпионата закроют ЦСКА и «Краснодар». На официальном сайте РПЛ были опубликованы составы играющих команд.

Наставник ЦСКА Ивица Олич включил в стартовый состав таких игроков: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Тикнизян, Обляков, Дзагоев, Чалов, Эджуке.

Рулевой «Краснодара» Виктор Ганчаренко, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, де Вильена, Вандерсон, Берг.

Напомним, что Виктор Ганчаренко в марте был уволен из ЦСКА, а в апреле был назначен наставником «Краснодара».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся в 19:30 по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.