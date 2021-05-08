​Ганчаренко проиграл ЦСКА все матчи

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08 Мая 2021, 23:44,
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В субботу вечером наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко играл против своей бывшей команды. Краснодарские «быки» проиграли в гостях у ЦСКА со счётом 1:3.
Как сообщает Opta, Ганчаренко проиграл все 4 своих тренерских матча против ЦСКА. Ранее белорусский специалист дважды проигрывал «армейцам» в качестве наставника «Кубани» и один раз в качестве наставника «Уфы».
Отмечается, что ЦСКА является единственной командой в тренерской карьере Ганчаренко, в матчах против которой в чемпионатах России он всё время проигрывал.
Напомним, что Виктор Ганчаренко возглавил «Краснодар» в апреле.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко