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​Ганчаренко проиграл ЦСКА все матчи

08 Мая 2021, 23:44,

В субботу вечером наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко играл против своей бывшей команды. Краснодарские «быки» проиграли в гостях у ЦСКА со счётом 1:3.

Как сообщает Opta, Ганчаренко проиграл все 4 своих тренерских матча против ЦСКА. Ранее белорусский специалист дважды проигрывал «армейцам» в качестве наставника «Кубани» и один раз в качестве наставника «Уфы».

Отмечается, что ЦСКА является единственной командой в тренерской карьере Ганчаренко, в матчах против которой в чемпионатах России он всё время проигрывал.

Напомним, что Виктор Ганчаренко возглавил «Краснодар» в апреле.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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