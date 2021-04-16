Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​РПЛ сдвинула начало матча ЦСКА – «Краснодар»

16 Апреля 2021, 17:11,

РПЛ объявила о сдвиге старта матча двадцать девятого тура российского чемпионата между ЦСКА и «Краснодаром». Команды начнут игру восьмого мая не в семь часов вечера, а в половине восьмого. Изменение времени старта поединка связано с просьбой телевизионного вещателя.

Стоит отметить, что матч ЦСКА и «Краснодара» таит в себе дополнительную интригу. Для рулевого «быков» Виктора Ганчаренко это будет матч против бывшей команды, которую он оставил в марте на фоне нескольких неудовлетворительный результатов.

Добавим, что заключительный тур российского чемпионата пройдёт шестнадцатого мая.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Краснодар
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