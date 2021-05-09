​Рондон намекнул на уход из ЦСКА

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09 Мая 2021, 09:40,
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Саломон Рондон сделал публикацию в Instagram после победы ЦСКА над «Краснодаром» в предпоследнем туре российского чемпионата.
«Ассист и победа. Спасибо за всё, «ВЭБ Арена»!» - написал Рондон. Судя по обращению венесуэльского футболиста к домашнему стадиону ЦСКА, можно предположить, что «армейцы» не станут выкупать его контракт после завершения срока аренды.
До завершения сезона ЦСКА остаётся провести один матч. 16 мая команда Ивицы Олича сразится в дерби против «Динамо» на поле соперника. «Армейцы» сохраняют шансы на место в еврокубках, в то время как «динамовцы» с такими надеждами накануне попрощались.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон