ЦСКА подпишет двухлетний контракт с Заболотным

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт российского футболиста с «армейцами» будет рассчитан на два года.

29-летний нападающий сыграл 29 матчей за «Сочи» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение Заболотного с сочинцами рассчитано до 30 июня 2021 года.

После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 47 очков, отставание от «Локомотива», идущего третьим, составляет пять зачетных баллов. До конца чемпионата осталось два тура.