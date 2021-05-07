ЦСКА подпишет двухлетний контракт с Заболотным

|
07 Мая 2021, 22:19,
|
|
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт российского футболиста с «армейцами» будет рассчитан на два года.
29-летний нападающий сыграл 29 матчей за «Сочи» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение Заболотного с сочинцами рассчитано до 30 июня 2021 года.
После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 47 очков, отставание от «Локомотива», идущего третьим, составляет пять зачетных баллов. До конца чемпионата осталось два тура.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Антон Заболотный
Ну Рондон у них уже есть.Осталось подписать Погребняка,Бухарова,Каннуникова. Будет лесоповал из Зенита.А и буратино Чалов тоже их.Бойся Европа,завалим лесом.