Масалитин: Нынешний ЦСКА сильнее того, что был осенью

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу игры «армейцев» в весенней части сезона.

- Как вам ЦСКА после паузы?

- Команда производит сейчас положительное впечатление. Если с «Локомотивом» не повезло – не реализовали свои моменты, то «Ахмату» забить смогли. «Армейцы» играли с позиции лидера, давили, прессинговали. Конечно, сказывается отсутствие Дивеева в обороне. В середине поля Ахметов не дорабатывал в защите, и получались проблемы перед штрафной площадью. В плане созидания пока не очень хорошо себя чувствует Рондон: и физически, и в командных действиях. Но индивидуальное мастерство позволяет ему разбираться в моментах и решать их положительно.

- В игре Рондона пока много брака. Это связано с его физическим состоянием, ведь он приехал в ЦСКА с лишним весом?

- Это в первую очередь. Но вчера его связка с Влашичем работала очень хорошо. У них есть взаимопонимание. Такие игроки чувствуют друг друга на поле. Есть хорошие связки, и это приносит пользу. Но понятно, что он пока не в форме.

- Ему нужно сбросить лишний вес?

- Да. Если Рондон сбросит килограммы и наберет кондиции, будет полезен, в отличие от Чалова и Шкурина.

- Получается, что Чалов крепко сел в запас?

- Все в его руках и голове. Начнет приобретать лучшие качества, будет стабильно играть. Ему надо быть готовым к тому, чтобы выходить в основе и быть стабильным игроком. На примере Рондона Чалову показали, кого ждут в Англии и какой должен быть нападающий. Плюс есть молодой Яковлев. Для него игра Рондона - бесценный опыт и помощь в продвижении карьеры. Он будет смотреть на Рондона и учиться тому, что нужно делать на поле. Наши защитники не привыкли к такой борьбе, которую показывает Саломон, к такому давлению. Он вчера воспользовался своими качествами, но ему надо прибавлять в движении.

- Рондон вчера забил первый гол. Как думаете, дальше продолжит в том же духе?

- Посмотрим. Надо брать иностранцев с лидерскими качествами, а не приглашать игроков ради заполнения состава. Иностранец должен быть лидером, и на него должна равняться наша молодежь.

- Есть вопросы по игре к Эджуке. Вам не кажется, что он перебарщивает с индивидуальной игрой?

- В центре поля он передерживает мяч и никак не вольется в командную игру. Надо где-то отдать в касание, а Эджуке пока лезет в обыгрыш. Но перед штрафной это незаменимый футболист, хотя его надо научить делать поменьше касаний. Он нестандартный игрок. А так, мне понравилось, что ЦСКА начал прессинговать, хорошо двигался. Например, Влашич в конце матча бежал на свою половину поля, чуть ли не в штрафную, отбирал мячи, не чурался черновой работы. В этом плане ЦСКА вселяет оптимизм. Плюс будем ждать Фукса. А с возвращением Дивеева оборона станет еще сильнее. Возможно, еще Дзагоев будет добавляться. В матчах, в которых надо будет биться и выгрызать, надо будет смотреть и делать выводы. А что касается Влашича, думаю, что в ближайшее время он покинет ЦСКА.

- Шансы на первое место у «армейцев» реальны, учитывая то, какую игру показывает команда?

- Все будет зависеть от «Зенита». Догонять всегда трудно. Не стоит рассчитывать на осечки конкурентов – надо все брать в свои руки. Очки потеряли с «Локомотивом». А если бы победили, то были бы реальным претендентом на первое место. Пока вселяет оптимизм нынешний ЦСКА. Он сильнее того, что было осенью.

- Через 10 дней будет очное противостояние ЦСКА с «Зенитом». Ключевой матч в борьбе за золото?

- Сейчас у «армейцев» каждая игра основная. Понятно, что приедет прямой конкурент, но если будет осечка, все равно надо будет выигрывать оставшиеся матчи. Игры сейчас нельзя делить. Понятно, что у «Зенита» будет запредельная мотивация, но ЦСКА нельзя будет терять очки.

Елена Григорьевская