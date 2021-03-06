Фернандес не поможет ЦСКА в матче с «Арсеналом»

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06 Марта 2021, 16:39,
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Один из ведущих футболистов московского ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в поединке 22-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
Причиной стал перебор желтых карточек. В сегодняшнем матче против грозненского «Ахмата» (2:0) 30-летний игрок получил четвертый «горчичник» в текущем сезоне Премьер-лиги.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Фернандес провел 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.
Матч между «Арсеналом» и «армейцами» состоится в субботу, 13-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Марио Фернандес