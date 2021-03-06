Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фернандес не поможет ЦСКА в матче с «Арсеналом»

06 Марта 2021, 16:39,

Один из ведущих футболистов московского ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в поединке 22-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Причиной стал перебор желтых карточек. В сегодняшнем матче против грозненского «Ахмата» (2:0) 30-летний игрок получил четвертый «горчичник» в текущем сезоне Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Фернандес провел 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Матч между «Арсеналом» и «армейцами» состоится в субботу, 13-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Марио Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола