​ЦСКА рассказал о травме Фернандеса

На официальном сайте ЦСКА появилась информация о состоянии Марио Фернандеса. Один из лидеров московских «армейцев» был заменён по ходу первого тайма субботнего матча чемпионата, когда ему на лицо нечаянно наступил игрок «Арсенала» Александр Ломовицкий.

У Фернандеса выявлены ушиб и ссадины мягких тканей на голове и лице. Сроки восстановления футболиста пресс-служба «армейцев» не называет, поскольку они будут определены позднее.

Напомним, что ЦСКА неудачно выступил в Туле, проиграв местному «Арсеналу» с результатом 1:2. Команда Виктора Ганчаренко рискует опуститься на третье место уже в субботу. Это случился, если «Спартак» наберёт три очка в дерби с «Динамо».