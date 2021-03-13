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​ЦСКА рассказал о травме Фернандеса

13 Марта 2021, 18:20,

На официальном сайте ЦСКА появилась информация о состоянии Марио Фернандеса. Один из лидеров московских «армейцев» был заменён по ходу первого тайма субботнего матча чемпионата, когда ему на лицо нечаянно наступил игрок «Арсенала» Александр Ломовицкий.

У Фернандеса выявлены ушиб и ссадины мягких тканей на голове и лице. Сроки восстановления футболиста пресс-служба «армейцев» не называет, поскольку они будут определены позднее.

Напомним, что ЦСКА неудачно выступил в Туле, проиграв  местному «Арсеналу» с результатом 1:2. Команда Виктора Ганчаренко рискует опуститься на третье место уже в субботу. Это случился, если «Спартак» наберёт три очка в дерби с «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес
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