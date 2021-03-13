Врач рассказал о травме Марио Фернандеса

Один из врачей скорой помощи рассказал о состоянии здоровья защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, получившего повреждение головы в поединке 22-го тура Премьер-лиги против тульского «Арсенала». Матч завершился поражением «армейцев» со счетом 1:2.

«У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет», - поведал врач в интервью корреспонденту ТАСС.

Напомним, что защитник получил повреждение в столкновении с полузащитником тульского коллектива Александром Ломовицким.

В текущем сезоне чемпионата России Марио принял участие в 18 поединках. Фернандес отдал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.