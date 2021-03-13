Эджуке: «ЦСКА не смотрит на неудачную серию «Арсенала»

Форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке пообщался с клубной пресс-службой в преддверии поединка 22-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

«Мы приблизились к первому месту. Это делает игру в Туле очень важной. Не смотрим на неудачную серию соперника, каждый матч - новая история, мы будем собранными», - рассказал нападающий.

Матч между «оружейниками» и «армейцами» состоится сегодня, 13-го марта, в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим поединком ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Арсенал» идет на 15-й строчке.