Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Акинфеев вернулся в строй

09 Марта 2021, 15:27,

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев возвращается в расположение «армейцев».

«Снова в родных стенах», - написал российский голкипер в «Инстаграме», выложив фотографию с базы московского клуба.

Напомним, что Акинфеев пропустил два последних матча ЦСКА, у него была диагностирована ОРВИ. Заменял именитого голкипера Илья Помазун.

В субботу, тринадцатого марта, ЦСКА предстоит сыграть на выезде против тульского «Арсенала», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

После двадцати одного тура «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола