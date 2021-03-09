Акинфеев вернулся в строй

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев возвращается в расположение «армейцев».

«Снова в родных стенах», - написал российский голкипер в «Инстаграме», выложив фотографию с базы московского клуба.

Напомним, что Акинфеев пропустил два последних матча ЦСКА, у него была диагностирована ОРВИ. Заменял именитого голкипера Илья Помазун.

В субботу, тринадцатого марта, ЦСКА предстоит сыграть на выезде против тульского «Арсенала», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

После двадцати одного тура «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.