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​Несколько фанатов ЦСКА отправились на матч в Тулу пешком

12 Марта 2021, 19:19,

Несколько болельщиков ЦСКА отправились пешком из Москвы в Тулу, где в субботу команда Виктора Ганчаренко сыграет против тульского «Арсенала» в двадцать втором туре российского чемпионата. Информацией поделилась пресс-служба «армейцев» в Twitter.

 

Расстояние между Москвой и Тулой составляет примерно 180 километров.

ЦСКА и тульский «Арсенал» начнут очный матч тринадцатого марта в два часа дня по московскому времени. «Армейцы» на текущий момент занимают вторую строчку в таблице РПЛ, а «канониры» - пятнадцатую. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва
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Комментарии (2)
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1
andi
12 Марта 2021, 19:47

А что без масок?

1
ингерман
12 Марта 2021, 19:42

ай.. шаманы?.. )))

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