​Несколько фанатов ЦСКА отправились на матч в Тулу пешком

Несколько болельщиков ЦСКА отправились пешком из Москвы в Тулу, где в субботу команда Виктора Ганчаренко сыграет против тульского «Арсенала» в двадцать втором туре российского чемпионата. Информацией поделилась пресс-служба «армейцев» в Twitter.

По дороге в Тулу наша медиа-группа встретила болельщиков, которые идут из Москвы на наш матч пешком (!)



Подробнее об их путешествии расскажет #CSKATV, а следить за заключительными километрами пути можно в сториз инстаграм: https://t.co/AfgGt5hJVt pic.twitter.com/quLk9khKdz — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 12, 2021

Расстояние между Москвой и Тулой составляет примерно 180 километров.

ЦСКА и тульский «Арсенал» начнут очный матч тринадцатого марта в два часа дня по московскому времени. «Армейцы» на текущий момент занимают вторую строчку в таблице РПЛ, а «канониры» - пятнадцатую.