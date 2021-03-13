​Ломовицкий: «Гол в ворота ЦСКА для меня особенный»

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13 Марта 2021, 19:30,
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В субботу тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА благодаря двум голам воспитанников «Спартака» - Владислава Пантелеева и Александра Ломовицкого. Контракт Ломовицкого в настоящее время принадлежит «красно-белым», а за «канониров» он выступает на правах аренды. После гола в ворота ЦСКА Ломовицкий изобразил спартаковский ромб.
«Гол в ворота ЦСКА для меня особенный, вы видели, как я его отпраздновал. Думаю, все всё понимают», - рассказал Ломовицкий журналистам.
Победа над ЦСКА позволила «Арсеналу» не только прервать затяжную серию без побед в чемпионате, но и покинуть зону прямого вылета.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Александр Ломовицкий