​Ломовицкий: «Гол в ворота ЦСКА для меня особенный»

В субботу тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА благодаря двум голам воспитанников «Спартака» - Владислава Пантелеева и Александра Ломовицкого. Контракт Ломовицкого в настоящее время принадлежит «красно-белым», а за «канониров» он выступает на правах аренды. После гола в ворота ЦСКА Ломовицкий изобразил спартаковский ромб.

«Гол в ворота ЦСКА для меня особенный, вы видели, как я его отпраздновал. Думаю, все всё понимают», - рассказал Ломовицкий журналистам.

Победа над ЦСКА позволила «Арсеналу» не только прервать затяжную серию без побед в чемпионате, но и покинуть зону прямого вылета.