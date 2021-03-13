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Тульские «спартаковцы» обыграли ЦСКА, не спасли «армейцев» даже два удаления у «Арсенала»

13 Марта 2021, 16:00,

В матче 22-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА.

Протокол игры  
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
(1:0) Пантелеев Владислав 42'    
(2:0) Ломовицкий Александр 45'    
    90' Тикнизян Наяир (2:1)
Шамов Егор Бауэр Роберт   63' Довбня Александр Евгеньевич   83'   90' Григалава Гиа Рассказов Николай Хлусевич Даниил   79' (Панченко Кирилл (   79') Костадинов Георги   70' (Коновалов Игорь (   70') Чаушич Горан Ломовицкий Александр Пантелеев Владислав   79' (Кангва Эванс (   79' Джорджевич Лука   88') Луценко Евгений   88' (Громыко Валерий (   88'   89'   90')
Запасные: Бурлак Тарас Горбатенко Игорь Ковалёв Юрий Кангва Кингс Нигматуллин Артур Сокол Артём Левашов Михаил
Акинфеев Игорь Фернандес Марио   27' (Щенников Георгий (   27') Дивеев Игорь   80' Магнуссон Хёрдур Зайнутдинов Бактиёр   40'   61' (Чалов Фёдор (   61') Марадишвили Константин Ахметов Ильзат   61' (Сигурдссон Арнор (   61') Кучаев Константин   46' (Обляков Иван (   46') Влашич Никола Эджуке Чидера   84' (Тикнизян Наяир (   84'   90') Рондон Саломон
Запасные: Шкурин Илья Бохинен Эмиль Васин Виктор Карпов Вадим Тороп Владислав Помазун Илья
13 марта. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

После февральского матча на Кубок России рестарт сезона для тульского «Арсенала» ужасно складывался. Да, выбили «Зенит», обыграв его в Санкт-Петербурге, но куда же потом пропал «колючий» тульский коллектив. От «Сочи» получили четыре безответных мяча, от московского «Локомотива» - три. Забил даже Фёдор Смолов, о котором уже успели позабыть многие футбольные болельщики. А тульский «Арсенал» тем временем упал на предпоследнее место.

Соперник, которого только развалившийся «Тамбов» не опережает, отставая всего на одно очко. Такого, казалось бы, претендент на чемпионство в лице ЦСКА должен обыгрывать в полноги. Но выезд в Тулу оказался очень сложным. Хотя неделю назад «армейцы» без лишних вопросов обыграли гораздо более крепкий «Ахмат», а Саломон Рондон оформил гол+пас, ещё крепче усадив на скамейку запасных Чалова и Шкурина.

Атакующее трио ЦСКА вновь приняло сочетание Влашич, Эджуке, Рондон. Туляки вышли с одним Луценко впереди, матч начали очень осторожно. Но нападение «армейцев» не впечатляло и пришлось хозяевам взять игру в свои руки. В этом футбольном бодании внимание зрителей вызывали только травмы. Сначала Костадинов мощно получил по ноге - смог игру продолжить, а затем Ломовицкий шипами наступил на голову Марио Фернандесу (случайно, но за такое нарушение даже жёлтой карточки не было). Русский бразилец игру продолжить не сумел, что немудрено после такого рассечения.

ЦСКА на травму Марио Фернандеса ответил первым красивым (и опасным) моментом матча. Влашич от угла штрафной площади выкатил мяч на Эджуке, Чидара пробил в касание, но отличным выстрелом сотряс только штангу ворот Шамова. Ответ «Арсенала» последовал под конец тайма. И вот он уже был смертельным. Фол Зайнутдинова на Хлусевиче рассмотрел VAR? вердикт неутешителен - жёлтая карточка и пенальти, который без проблем реализовал Владислав Пантелеев - 1:0.

А перед самым перерывом стало совсем интересно. Рондон потерял мяч в центре поля, Горан Чаушич раскрутил контратаку, Пантелеев отдал пас на линию штрафной площади, а Ломовицкий в касание пробил под штангу - 2:0.

Два игрока «Спартака» (один - бывший, второй - арендованный) огорчили ЦСКА, а во втором тайме третий мог сделать счёт разгромным. Рассказов на фланге переиграл Марадишвили, вяло шедшего на мяч. Николай сферу перехватил, влетел просто в штрафную площадь и на силу бил в ближнюю «девятку» , но сотряс сетку с внешней стороны. Ганчаренко же планомерно (Чалов, Обляков, Сигурдссон) наращивал атакующую мощь заменами, но отыграться ЦСКА не сумел. Уж слишком плохо функционировало нападение. Получилось лишь подсластить пилюлю на 90-й минуте: Наяир Тикнизян воспользовался скидкой Дивеева после розыгрыша углового. Громыко и Довбня своими глупейшими удалениями добавили нервов на компенсированное время, но хозяева выстояли благодаря гостевой неточности.

Поражение в Туле не позволило «армейцам» возглавить турнирную таблицу. «Зенит» всё также опережает ЦСКА на два балла и через полчаса начнёт свой матч 22-го тура.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула
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Комментарии (6)
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0
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 17:07

Короче, в чемпионы - Сочи! ))

1
andi
13 Марта 2021, 16:59

что можно сказать браво Тулякам.

0
edwardcalin
13 Марта 2021, 16:52
Теперь от "нетульских" ждём игры хорошей
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1
Nashterator
13 Марта 2021, 16:15

Сами себя отцепили от медалей. Молодцы

2
sanay
13 Марта 2021, 16:07

Поздравляю Арсенал и особенно спартаковских туляков с победой!

1
ингерман
13 Марта 2021, 16:04

ай отличный резалт.. и судейка не помог.. а рондон даже если б и забил в самой концовке в чистом овсе был.. )))

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