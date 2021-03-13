Тульские «спартаковцы» обыграли ЦСКА, не спасли «армейцев» даже два удаления у «Арсенала»

В матче 22-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА.

После февральского матча на Кубок России рестарт сезона для тульского «Арсенала» ужасно складывался. Да, выбили «Зенит», обыграв его в Санкт-Петербурге, но куда же потом пропал «колючий» тульский коллектив. От «Сочи» получили четыре безответных мяча, от московского «Локомотива» - три. Забил даже Фёдор Смолов, о котором уже успели позабыть многие футбольные болельщики. А тульский «Арсенал» тем временем упал на предпоследнее место.

Соперник, которого только развалившийся «Тамбов» не опережает, отставая всего на одно очко. Такого, казалось бы, претендент на чемпионство в лице ЦСКА должен обыгрывать в полноги. Но выезд в Тулу оказался очень сложным. Хотя неделю назад «армейцы» без лишних вопросов обыграли гораздо более крепкий «Ахмат», а Саломон Рондон оформил гол+пас, ещё крепче усадив на скамейку запасных Чалова и Шкурина.

Атакующее трио ЦСКА вновь приняло сочетание Влашич, Эджуке, Рондон. Туляки вышли с одним Луценко впереди, матч начали очень осторожно. Но нападение «армейцев» не впечатляло и пришлось хозяевам взять игру в свои руки. В этом футбольном бодании внимание зрителей вызывали только травмы. Сначала Костадинов мощно получил по ноге - смог игру продолжить, а затем Ломовицкий шипами наступил на голову Марио Фернандесу (случайно, но за такое нарушение даже жёлтой карточки не было). Русский бразилец игру продолжить не сумел, что немудрено после такого рассечения.

ЦСКА на травму Марио Фернандеса ответил первым красивым (и опасным) моментом матча. Влашич от угла штрафной площади выкатил мяч на Эджуке, Чидара пробил в касание, но отличным выстрелом сотряс только штангу ворот Шамова. Ответ «Арсенала» последовал под конец тайма. И вот он уже был смертельным. Фол Зайнутдинова на Хлусевиче рассмотрел VAR? вердикт неутешителен - жёлтая карточка и пенальти, который без проблем реализовал Владислав Пантелеев - 1:0.

А перед самым перерывом стало совсем интересно. Рондон потерял мяч в центре поля, Горан Чаушич раскрутил контратаку, Пантелеев отдал пас на линию штрафной площади, а Ломовицкий в касание пробил под штангу - 2:0.

Два игрока «Спартака» (один - бывший, второй - арендованный) огорчили ЦСКА, а во втором тайме третий мог сделать счёт разгромным. Рассказов на фланге переиграл Марадишвили, вяло шедшего на мяч. Николай сферу перехватил, влетел просто в штрафную площадь и на силу бил в ближнюю «девятку» , но сотряс сетку с внешней стороны. Ганчаренко же планомерно (Чалов, Обляков, Сигурдссон) наращивал атакующую мощь заменами, но отыграться ЦСКА не сумел. Уж слишком плохо функционировало нападение. Получилось лишь подсластить пилюлю на 90-й минуте: Наяир Тикнизян воспользовался скидкой Дивеева после розыгрыша углового. Громыко и Довбня своими глупейшими удалениями добавили нервов на компенсированное время, но хозяева выстояли благодаря гостевой неточности.

Поражение в Туле не позволило «армейцам» возглавить турнирную таблицу. «Зенит» всё также опережает ЦСКА на два балла и через полчаса начнёт свой матч 22-го тура.