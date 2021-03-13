Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА

|
13 Марта 2021, 13:21,
|
|
Опубликованы стартовые составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на поединок 22-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев, пропустивший две недели из-за болезни.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.
Матч «Арсенал» - ЦСКА пройдет в Туле, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.
Перед этой игрой ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, а тульский коллектив находится на 15-й позиции.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Игорь Акинфеев