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Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА

13 Марта 2021, 13:21,

Опубликованы стартовые составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на поединок 22-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев, пропустивший две недели из-за болезни.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Матч «Арсенал» - ЦСКА пройдет в Туле, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, а тульский коллектив находится на 15-й позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Игорь Акинфеев
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