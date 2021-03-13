Парфёнов: «Концовка в нашем жанре, поэтому радует, что ребята дотерпели, достояли»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось бы поздравить болельщиков и команду, в целом это не только игроки, но и весь клуб, потому что много людей трудится ради побед, и не только игроки. Достаточно много людей, которые выполняют свои обязанности и переживают за команду.

- Если не брать вот эту сумасшедшую концовку, какой вам тайм больше понравился?

- Разные два тайма. Когда ты ведешь 2:0, и сопернику надо исправлять ситуацию, учитывая его задачи, и когда 0:0. Конечно, при счете 0:0 организованно и дисциплинированно играли, не давали развивать атаки. Так несколько контратак пропустили, но это команда ЦСКА на всякий случай с именем. Прекрасный мяч, второй, с тех моментов, что просили делать. Выделить отдельно тайм по матчу нельзя, наверное, всю игру. Концовка? Наверное, концовка в нашем жанре, поэтому радует, что ребята дотерпели, достояли, потому что уже не стояла задача показывать качество, надо было сохранить результат.