Агент Сергея Реброва прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА

Представитель интересов рулевого «Ференцвароша» Сергея Реброва Шандор Варга не подтвердил информацию о желании московского ЦСКА начать переговоры с украинским специалистом.

- Абсолютно не удивлен таким разговорам в Москве, потому что «Ференцварош» обыгрывал московский ЦСКА на его поле, - заявил агент Meta-Ratings.

Варга добавил, что 25 лет сотрудничает с украинским специалистом и никаких контактов с «армейцами» не имел.

Сергей Ребров завершал карьеру футболиста в «Рубине», где стал двукратным чемпионом России. С 2018 года экс-тренер «Динамо» Киев и «Аль-Ахли» возглавляет венгерский «Ференцварош».