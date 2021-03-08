Агент Сергея Реброва прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА

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08 Марта 2021, 23:27,
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Представитель интересов рулевого «Ференцвароша» Сергея Реброва Шандор Варга не подтвердил информацию о желании московского ЦСКА начать переговоры с украинским специалистом.
- Абсолютно не удивлен таким разговорам в Москве, потому что «Ференцварош» обыгрывал московский ЦСКА на его поле, - заявил агент Meta-Ratings.
Варга добавил, что 25 лет сотрудничает с украинским специалистом и никаких контактов с «армейцами» не имел.
Сергей Ребров завершал карьеру футболиста в «Рубине», где стал двукратным чемпионом России. С 2018 года экс-тренер «Динамо» Киев и «Аль-Ахли» возглавляет венгерский «Ференцварош».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Сергей Ребров, Шандор Варга, Ференцварош