Пантелеев: «Сегодня спартаковская связка сработала, это самое главное»

Лучший футболист матча «Арсенал» - ЦСКА (2:1) Владислав Пантелеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Выплеснули все эмоции, и главное, что были единым целым, одной командой, поэтому сегодня заслуженная победа.

- Внутри в раздевалке был серьезный разговор после того разговора с болельщиками?

- Сегодня просто взяли, настроились, тем более, играли дома. Болельщики, сегодня цсковских было много, но мы сумели переломить и почувствовали свой футбол, когда начали играть, потихоньку они начали за нас болеть. Поэтому в конце весь стадион, и все болельщики стали за нас больше болеть.

- Какая была установка от Дмитрия Парфёнова на игру? За счет вы собирались бороться с ЦСКА, особенно в первом тайме?

- За счет контроля мяча, самоотдачи, делали ставку на быструю атаку. Если вставали позиционно, то хотели мяч довести до фланга, и там уже подача. Надо было бежать на скидку или под удар. Первый гол так и получился, подача, потом пенальти заработали. 1:0 и поехали дальше.

- Не могу не спросить про спартаковскую связку и ромбик Ломовицкого.

- Сегодня она сработала, это самое главное. Выиграли.