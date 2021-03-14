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Ганчаренко: «Заслуживали, чтобы, по крайней мере, не проигрывать»

14 Марта 2021, 11:05,

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Арсеналом» (1:2).

- Такая странная игра, погодные условия, поле, к которому мы приноровились, боязнь совершения ошибки на своей половине поля и в центре. Может быть, моментами мы закрепощено играли, пенальти немножко изменил ситуацию не в нашу пользу. Во втором тайме начали приходить в себя. Наверное, по тому, что было на поле, мы заслуживали, чтобы сегодня, по крайней мере, не проигрывать.

- Как повлияло на игру ЦСКА состояние поля. Как помешало реализации, комбинированию и так далее?

- Конечно, для команды, которая играет в атаку, такие поля не очень  хороши, но мы знаем, что все в равных условиях, поэтому на поле ссылаться не стоит.

- В перерыве заменили Кучаева, отправили на правый край атаки Зайнутдинова. Сработало ли это?

- Задача крайних полузащитников - продвигать мяч вперед, они все время работают спиной к воротам соперника, особенно Бактиёр. Чиди и Сигурдссон это начали лучше делать во втором тайме, лучше атаковать мы стали.

- Почему из-за травмы Фернандеса на правый фланг сначала вышел Щенников?

- Нам надо было каким-то образом реагировать. Там был короткий эпизод, потом уже после первого тайма мы решили, что Жоре неудобно будет атаковать с правого фланга. Соответственно делали перестановки. В итоге они сыграли нам в плюс.

- Команда включилась в игру в последние 10 минут. Почему так?

- Потому что хотели исправить ситуацию путем замен. Наверное, что мы закрепощено играли по первым минутам. К сожалению, у нас такая ситуация, что мы все время ждем чего-то от соперника. Надо при счете ничейном предлагать что-то самим, а не ждать чего-то.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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