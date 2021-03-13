ЦСКА потерял Фернандеса из-за травмы головы, защитника унесли на носилках

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13 Марта 2021, 14:45,
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Один из лидеров московского ЦСКА Марио Фернандес получил повреждение в поединке против тульского «Арсенала» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.
В середине первого тайма хавбек хозяев Александр Ломовицкий сфолил на игроке «армейцев». Фернандес получил травму головы и не смог продолжить встречу. Защитник покинул поле на носилках. Вместо него на поле появился Георгий Щенников.
В матче подошел к завершению первый тайм. «Арсенал» ведет в счете 2:0. В концовке первой половины голами отметились Пантелеев и Ломовицкий.
Текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес