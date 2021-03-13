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ЦСКА потерял Фернандеса из-за травмы головы, защитника унесли на носилках

13 Марта 2021, 14:45,

Один из лидеров московского ЦСКА Марио Фернандес получил повреждение в поединке против тульского «Арсенала» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

В середине первого тайма хавбек хозяев Александр Ломовицкий сфолил на игроке «армейцев». Фернандес получил травму головы и не смог продолжить встречу. Защитник покинул поле на носилках. Вместо него на поле появился Георгий Щенников.

В матче подошел к завершению первый тайм. «Арсенал» ведет в счете 2:0. В концовке первой половины голами отметились Пантелеев и Ломовицкий.

Текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес
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