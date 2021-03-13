Известны детали травмы Марио Фернандеса

Фланговый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, получивший травму головы в первом тайме поединка против тульского «Арсенала», был доставлен в больницу.

Как рассказал комментатор Михаил Меламед, у 30-летнего исполнителя выявлено рассечение, подозрение на сотрясение мозга и повреждение челюсти. Фернандес получил травму в столкновении с полузащитником «оружейников» Александром Ломовицким.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Марио принял участие в 18 поединках. Защитник сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.