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Кубок России

Гаврилов: «Кубок никому не нужен»

20 Апреля 2022 • 22:01 Комментировать
Алания
2:2
Зенит
окончен после пенальти

Бывшая легенда московского «Спартака» Юрий Гаврилов скептически относится к Кубку России, считая его бесполезным соревнованием. К такому выводу Гаврилов пришёл после просмотра матчей четвертьфинала Кубка, в частности, после вылета питерского «Зенита», безусловного гегемона последних лет в российском футболе. Питерцы уступили «Алании» в серии пенальти, основное время игры завершилось вничью, а вот в серии пенальти лучше оказались мотивированные представители Северной Осетии.

- Рад ли я вылету «Зенита»? Для меня это без разницы. Моё мнение, что Кубок сейчас никому не нужен. Он ничего не даёт. Раньше победитель Кубка играл в европейских клубных турнирах, - цитирует Гаврилова «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алания Юрий Гаврилов
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окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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