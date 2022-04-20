Гаврилов: «Кубок никому не нужен»

Бывшая легенда московского «Спартака» Юрий Гаврилов скептически относится к Кубку России, считая его бесполезным соревнованием. К такому выводу Гаврилов пришёл после просмотра матчей четвертьфинала Кубка, в частности, после вылета питерского «Зенита», безусловного гегемона последних лет в российском футболе. Питерцы уступили «Алании» в серии пенальти, основное время игры завершилось вничью, а вот в серии пенальти лучше оказались мотивированные представители Северной Осетии.

- Рад ли я вылету «Зенита»? Для меня это без разницы. Моё мнение, что Кубок сейчас никому не нужен. Он ничего не даёт. Раньше победитель Кубка играл в европейских клубных турнирах, - цитирует Гаврилова «Спорт-экспресс».