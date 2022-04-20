Гогниев – о победе над «Зенитом»: «Игроки «Алании» пишут историю»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился эмоциями после победы своей команды в матче 1/4 финала Кубка России над «Зенитом» (2:2, 6:5 – по пен.).

«В ходе поединка у меня была уверенность в том, что мы пройдем дальше. «Алании» по силам выиграть у любого соперника, наши игроки пишут историю», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Таким образом, в полуфинале уже оказались «Динамо», «Енисей» и «Алания». В эти минуты проходит последний четвертьфинальный матч, где ЦСКА и «Спартак» выясняют, кто из них достоин полуфинала.

На пути к 1/2 финала Кубка России «Алания» побеждала «Легион-Динамо» (3:2), «Уфу» (2:0), «Арсенал» (1:0) и «Зенит».