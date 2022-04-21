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Кубок России

Газзаев выразил надежду увидеть «Аланию» в финале Кубка России

21 Апреля 2022 • 22:39 Комментировать
Балтика
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

В четверг прошла жеребьевка полуфиналов Кубка России, и в одной из пар сошлись московское «Динамо» и «Алания». Бывший наставник как «Динамо», так и «Алании» Валерий Газзаев поделился своим мнением по поводу будущего противостояния.

Имея связи с обоими клубами, Газзаев, тем не менее, болеть будет, как водится, «за слабого» - он жаждет увидеть «Аланию» в финале Кубка России. Именно с Газзаевым связан период наивысшего взлета владикавказского клуба в истории российского футбола - чемпионский титул 1995 года.

- Конечно, я бы хотел видеть «Аланию» в финале Кубка России. Тем более владикавказцы уже играли в финале, но, к сожалению, проиграли ЦСКА. Надеюсь, сегодняшняя «Алания» попадет в финал и добьется победы. Это было бы блестяще! - цитирует Газзаева Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Валерий Газзаев
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