Газзаев выразил надежду увидеть «Аланию» в финале Кубка России

В четверг прошла жеребьевка полуфиналов Кубка России, и в одной из пар сошлись московское «Динамо» и «Алания». Бывший наставник как «Динамо», так и «Алании» Валерий Газзаев поделился своим мнением по поводу будущего противостояния.

Имея связи с обоими клубами, Газзаев, тем не менее, болеть будет, как водится, «за слабого» - он жаждет увидеть «Аланию» в финале Кубка России. Именно с Газзаевым связан период наивысшего взлета владикавказского клуба в истории российского футбола - чемпионский титул 1995 года.

- Конечно, я бы хотел видеть «Аланию» в финале Кубка России. Тем более владикавказцы уже играли в финале, но, к сожалению, проиграли ЦСКА. Надеюсь, сегодняшняя «Алания» попадет в финал и добьется победы. Это было бы блестяще! - цитирует Газзаева Sport24.