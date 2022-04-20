Стрепетов: Мотивация у игроков «Алании» в матче с «Зенитом» будет зашкаливать

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался по поводу предстоящего кубкового поединка между питерским клубом и владикавказской «Аланией».

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что у команды Спартака Гогниева самоотдача в матче с «Зенитом» будет просто зашкаливать. Экс-игрок отметил, что игроки будут стараться доказать руководителям РФС, что они готовы выступать в РПЛ. Алексей добавил, что иногда бывает так, что дисциплина и желание бьёт класс.

Напомним, что встреча между «Аланией» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.