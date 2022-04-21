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Голкипер «Алании» рассказал, как смутил Кругового во время серии пенальти

21 Апреля 2022 • 11:17 Комментировать
Алания
2:2
Зенит
окончен после пенальти

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о том, как смутил защитника «Зенита» Данила Кругового в серии послематчевых пенальти.

Солдатенко сказал Sport24, что перед ударом сказал Круговому, чтобы защитник «Зенита» подарил праздник Осетии. Голкипер отметил, что Данил ему на это ничего не ответил, но психологически, возможно, этот приём сильно повлиял на молодого игрока. Ростислав добавил, что во время пенальти вратарь находится в беспроигрышной позиции, ведь если он отбил его, то молодец, а если нет, то ничего страшного не произошло.

Напомним, что «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит» и вышла в полуфинал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алания Кубок России Данил Круговой
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