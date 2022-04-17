Клаудиньо: «Зениту» важно выиграть два трофея в этом сезоне

Бразильский форвард «Зенита» Клаудиньо в разговоре с журналистами высказался по поводу предстоящего матча в Кубке России с владикавказской «Аланией».

Клаудиньо сказал, что Кубок для питерского клуба важен, как и чемпионат. Бразилец отметил, что для «Зенита» важно выиграть два трофея в этом сезоне, так что футболисты питерской команды хорошо подготовятся и покажут свой уровень.

Напомним, что в четвертьфинальный поединок Кубка России между «Зенитом» и «Аланией» пройдёт 20 апреля в 17.00 по московскому времени. «Зенит» лидирует в РПЛ, а «Алания» занимает шестую строчку в ФНЛ.