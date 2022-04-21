Терёхин: «Без бразильцев «Зенит» был бы как «Рубин», командой уровня ФНЛ»

После четвертьфинального матча БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит», бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением об уровне игры действующих чемпионов России.

«Если бы не бразильцы, «Зенит» был бы сейчас как «Рубин». Казанцы потеряли легионеров — раз, и всё, теперь это команда уровня ФНЛ», — приводит слова Терехина «Спорт уик-энд»

Терёхин отметил, что без трёх-четырёх иностранцев в составе «Зенит» выглядел ничем не лучше «Алании», которая выступает в ФНЛ.

Напомним, в стартовом составе петербуржцев на матч с «Аланией» вышли лишь два легионера: Вендел и Барриос.

Владикавказцы одержали победу над командой Сергея Семака в серии пенальти (3:2) и вышли в полуфинал турнира. Жеребьёвка 1/2 этапа Кубка России состоится сегодня, в 20:55 по московскому времени.