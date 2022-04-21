Голкипер «Зенита» высказался после вылета питерского клуба из Кубка России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился с журналистами эмоциями после вылета питерской команды из Кубка России от владикавказской «Алании».

Кержаков сказал «Матч ТВ», что «Зениту» нужно было в концовке упрощать игру, что позволило бы сохранить победный счёт. Михаил отметил, что никакого шокового состояния у игроков питерского клуба не наблюдается, но все футболисты очень расстроены. Голкипер считает, что «Алания» заслужила итоговую победу.

Напомним, что питерский «Зенит» в серии послематчевых пенальти неожиданно проиграл «Алании» и закончил своё выступление в Кубке России.