Вратарь «Алании»: Вызвался бить пенальти, потому что был уверен в себе

Голкипер владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал журналистам, почему решил пробить первым в серии послематчевых пенальти в кубковом поединке с «Зенитом».

Солдатенко сказал Sport24, что вызвался бить первым, потому что тренер «Алании» Спартак Гогниев предложил игрокам самим решить, кто и в каком порядке будет исполнять удары. Голкипер отметил, что вызвался бить первым, потому что был уверен в себе. Ростислав добавил, что если бы вдруг не забил, то смог бы справиться с этим.

Напомним, что в итоге «Алания» в серии пенальти переиграла питерский «Зенит» и добыла путёвку в полуфинал Кубка России.