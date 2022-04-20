Круговой – антигерой, Солдатенко – герой: «Алания» по пенальти выбила «Зенит» из Кубка и вышла в полуфинал

Четвертьфинал Кубка России привёл «Зенит» в Грозный на стадион имени Султана Билимханова.

Нужен ли «Зениту» Кубок, это вопрос. С одной стороны, еврокубков у питерцев сейчас нет, они сами оттуда вылетели ещё до запрета. С другой стороны, Кубок не так престижен, как чемпионат России. В Премьер-лиге всё у «сине-бело-голубых» идёт ровно, они на пути к четвёртому подряд чемпионству. Наверное, в условиях такой некритической загруженности зенитовцам не должно было составить труда сыграть в Грозном в полную силу. В Грозном – поскольку главный владикавказский стадион по-прежнему на реконструкции. Что касается «Алании», то её путь к выходу из в РПЛ тернист и полон нестабильности, а Кубок для команд ФНЛ всегда отдельная история.

Семак выставил не самый основной, но вполне приличный состав на уровне соперника из более низкой лиги. На острие – Дзюба. В запасе оказались те же Малком и Юри Алберто. Со стартового свистка на поле у гостей вышли только два легионера – Барриос и Вендел. Не приехал Клаудиньо. Возможно, это было репетицией следующего сезона, когда многие легионеры могут покинуть Россию. В частности, возможность порезвиться получили не всегда попадающие в старт Мостовой и Ерохин. Но первый тайм не запомнился какой-либо острой со стороны «Зенита», имевшего территориальное преимущество. Показательным был эпизод сороковой минуте, когда после прострела с левого фланга Дзюба не успел рывком добраться до отскочившего мяча, продемонстрировав крайне низкую скорость.

Начало второго тайма явило для «Зенита» пару тревожных звоночков с плотными дальними ударами Азамата Засеева. В первом случае удачно потрудился в рамке Кержаков, а во втором мяч прошёл чуть левее створа. Как показала практика, питерцы не вняли этим предупреждениям, поэтому на 55-й минуте были обречены вынимать мяч из своей сетки. Давид Кобесов навесил справа, а Гурциев воспользовался свободой и вторым этажом переправил мяч в левый угол (1:0). Питерцы увеличили активность в атаке, которую Семак освежил, убрав с поля недовольного Дзюбу и не особо полезного Ерохина. На счету Юри Алберто оказался предголевой пас в зоне левого инсайда Круговому. Тот дальше прострелил в центр, Цараев неудачно сыграл в подкате, а подхвативший мяч Дуглас Сантос отправил его по назначению (1:1).

«Зенит» понимал, что расслабляться опасно, поэтому не стал просто ждать серию пенальти. На 81-й минуте Сантос записал на свой счёт второе результативное действие – голевой пас. Он прошёл во вратарскую на подступы к ленточке, и Сергеев переправил его в правый угол пустых ворот в падении (1:2). Казалось, «сине-бело-голубые» уже прошли через все трудности в этом матче, но не тут-то было. В концовке питерцы стали проседать, намереваясь отстоять минимальный счёт в свою пользу. И доигрались-таки до серии пенальти. В компенсированное время «Алания» заработала штрафной, который хитро исполнила в своём фирменном стиле с пробежками игроков мимо мяча. Пальнул Гиоргобиани – и угодил прямо в правый угол (2:2).

Про серию пенальти. Начинала её «Алания», а конкретно – вратарь Ростислав Солдатенко. Увидев, что Кержаков двинулся вправо, голкипер хозяев спокойно покатил мяч в левый угол (1:0, здесь и далее счёт по пенальти). Алберто в ответ поразил правый угол (1:1). Хадарцев, пробив влево, отправил мяч прямо в руки Кержакова (1:1). Кузяев спокойненько ударил в ту же зону ворот, где Солдатенко не оказалось (1:2). Машуков поступил точно так же (2:2). Сергеев и Цараев один за другим загнали мяч в правый угол (2:3 и 3:3). Далее Солдатенко кинулся вправо от себя и вытащил выстрел Сутормина (3:3). Хосонов пробил в левый угол, что Кержаков не просчитал (4:3). Дуглас Сантос аналогично выиграл дуэль у Солдатенко (4:4). Гиоргобиани засунул мяч в левую девятку (5:4). Солдатенко устроил паузу, попил водички, но Малком всё равно без вопросов поразил пустой левый угол (5:5). Хугаев забил в правый (6:5). После чего Солдатенко пообщался с перекладиной и штангой, упал влево от себя и парировал удар Кругового (6:5). «Алания» проигрывала в добавленное время и потом уступала по пенальти, но в итоге именно она проследовала в полуфинал, выбив из соревнований главного фаворита и действующего чемпиона.

Кирилл Иванцов