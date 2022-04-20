Футбольный эксперт Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Алании» над «Зенитом» в серии пенальти в матче Кубка России.

«Отношение к Кубку в целом у нас особенное. Раньше говорили о еврокубках, это, можно сказать, английское отношение. В Англии кубок очень престижный. У нас всё немного не так. Когда «Динамо» играло с «Балтикой», то испытание проходила молодёжь. Команды из низшей лиги недооценивают. Причём это не какое-то зазнайство, а это ещё кроется и в подготовке. Думаю, с «Зенитом» именно это и произошло.

Речь идёт и о составе. То есть мы можем говорить и о тренерской работе. Наверняка, никто из тренерского штаба не рассчитывал на серию пенальти. Вряд ли команда отрабатывала это. В этом тоже кроется причина поражения. Но мы можем говорить не только о недооценке соперника, но и ещё о переоценке себя. Для игроков, которые вышли на поле за «Зенит», но не были основными по ходу сезона, был шанс проявить себя. Для ребят из ФНЛ такая победа - событие. Сыграть на таком уровне, показать себя - это большое испытание для них. Они выходят с запредельным настроем и самоотдачей. Они играют на пределе возможностей. «Енисей» против «Рубина» тоже смотрелся очень хорошо. Все команды из ФНЛ играли хорошо: и «Балтика», и «Енисей», и «Алания». Но, конечно, фавориты недооценили соперников. На мой взгляд, здесь есть претензии к тренерам», - сказал Бышовец.