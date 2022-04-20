Малафеев: «Зениту» будет очень тяжело с «Аланией»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу предстоящего четвертьфинального поединке в Кубке России между питерским клубом и «Аланией».

Малафеев сказал «РБК-Спорт», что питерскую команду ждёт очень тяжёлый матч. Экс-вратарь отметил, что болельщики будут гнать «Аланию» вперёд, так что подопечных Сергея Семака ждёт серьёзное испытание. Вячеслав добавил, что недооценивать соперника точно не стоит.

Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка России между «Аланией» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.