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Кубок России

Малафеев: «Зениту» будет очень тяжело с «Аланией»

20 Апреля 2022 • 08:38 Комментировать
Алания
...
Зенит
10.00 5.10 1.33
Через 6 ч. 48 мин.

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу предстоящего четвертьфинального поединке в Кубке России между питерским клубом и «Аланией».

Малафеев сказал «РБК-Спорт», что питерскую команду ждёт очень тяжёлый матч. Экс-вратарь отметил, что болельщики будут гнать «Аланию» вперёд, так что подопечных Сергея Семака ждёт серьёзное испытание. Вячеслав добавил, что недооценивать соперника точно не стоит.

Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка России между «Аланией» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алания Кубок России Вячеслав Малафеев
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20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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