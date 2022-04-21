Полузащитник «Алании»: Все в команде были уверены, что мы сможем обыграть «Зенит»

Полузащитник владикавказской «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал журналистам о настрое команды перед четвертьфинальным матчем Кубка России с «Зенитом».

Гиоргобиани сказал «Чемпионату», что мотивация у футболистов «Алании» просто зашкаливала. Николай отметил, что Спартак Гогниев так здорово настроил команду, что все игроки были уверены в том, что они смогут обыграть «Зенит».

Напомним, что подопечные Гогниева сумели в серии пенальти обыграть «Зенит» и выйти в полуфинал Кубка России. Гиоргобиани отметился красивым голом со штрафного в основное время.