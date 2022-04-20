Иван Сергеев: «Алания» должна выступать в РПЛ»

Владикавказская «Алания» огорчила поклонников питерского «Зенита» - сперва команда сравняла счет на последней минуте основного игрового времени, а затем выбила соперника в серии пенальти. Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев поздравил северосетинскую команду с выходом в полуфинал Кубка России, но считает, что с таким уровнем игры «Алания» должна снова играть в российской Премьер-лиге.

Напомним, что речь идет о клубе, который в 1995 году выиграл чемпионат России и едва не повторил это годом позже.

- Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал — сегодня они выглядели очень хорошо. Эта команда должна выступать в Премьер-лиге с такой игрой. «Зениту» сегодня не повезло, - заявил Сергеев, слова которого цитирует пресс-служба питерского «Зенита».