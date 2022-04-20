Вратарь «Алании» забил в серии послематчевых пенальти

«Алания» в четвертьфинальном матче Кубка России победила «Зенит» в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:2, а по пенальти хозяева победили со счетом 6:5.

Примечательно, что первый удар в составе хозяев принялся исполнять голкипер Ростислав Солдатенко и уверенно реализовал его, разведя Михаила Кержакова и мяч по разным углам.

Таким образом, «Алания» присоединилась к «Динамо» и «Енисею», которые ранее вышли в полуфинал Кубка России. В 19:30 на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и «Спартак» сразятся за выход в 1/2 финала.

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