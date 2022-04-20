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Кубок России

Газзаев похвалил успехи «Алании»

20 Апреля 2022 • 21:47 Комментировать
Алания
2:2
Зенит
окончен после пенальти

Владикавказская «Алания» удивила российскую футбольную общественность, выбив из Кубка России питерский «Зенит» на стадии четвертьфинала, и бывший тренер клуба Валерий Газзаев высоко ценит успехи клуба. Газзаев, тренировавший «Аланию» в лучшие годы клуба в чемпионате России (именно при нем был выигран титул 1995 года), восхищается характером североосетинских футболистов. Он считает, что «Алания» достойна места в финале Кубка России.

- Мое мнение, в полуфинал вышла та команда, которая больше заслужила. Сенсация? Да, обыграли чемпиона России. Надеюсь, что нынешние игроки достойно выйдут в финал, - заявил Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Валерий Газзаев
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окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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