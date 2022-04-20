Газзаев похвалил успехи «Алании»

Владикавказская «Алания» удивила российскую футбольную общественность, выбив из Кубка России питерский «Зенит» на стадии четвертьфинала, и бывший тренер клуба Валерий Газзаев высоко ценит успехи клуба. Газзаев, тренировавший «Аланию» в лучшие годы клуба в чемпионате России (именно при нем был выигран титул 1995 года), восхищается характером североосетинских футболистов. Он считает, что «Алания» достойна места в финале Кубка России.

- Мое мнение, в полуфинал вышла та команда, которая больше заслужила. Сенсация? Да, обыграли чемпиона России. Надеюсь, что нынешние игроки достойно выйдут в финал, - заявил Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».