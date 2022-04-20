Билялетдинов готов возглавить «Рубин»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов готов вернуться и возглавить клуб, если ему поступит предложение.

Билялетдинов отметил, что на текущий момент команду возглавляет Леонид Слуцкий, а окончательное решение в ситуации будет принимать руководство команды.

«Если предложение от клуба РПЛ поступает, то от него не отмахиваются, а рассматривают», – заявил Билялетдинов в интервью Metaratings.

Билялетдинов работал в «Рубине» в 2014 году в качестве старшего тренера, в 2015 – в качестве главного.

Главным тренером «Рубина» на текущий момент является Леонид Слуцкий.