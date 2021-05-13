Эштреков: «Крылья Советов» хочется похвалить за смелость, но им не хватило опыта в игре с «Локомотивом»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался свое мнение о победе «железнодорожников» в финале Кубка России над «Крыльями Советов».

- Финал Кубка России оправдал ваши ожидания?

- Да, конечно. Игра была очень интересная, захватывающая с обеих сторон. В первом тайме предпочтительнее выглядели «Крылья Советов», но потом «Локомотив» собрался, стал играть ответственно и добился нужного результата.

- Вы согласны, что самарцы играли с «Локомотивом» как минимум на равных?

- Меня это не удивило. «Крылья Советов» - уже не команда ФНЛ, а клуба Премьер-лиги, который весь сезон провел на хорошем уровне. Он своей игрой заслужил повышения в классе. Финал получился напряженный. Явного преимущества какой-то из команд мы не увидели. Хотя в финальных матчах такого не бывает. Это одна игра, и в ней все стараются показать максимум своих возможностей, чтобы взять трофей.

- Тогда за счет чего москвичи переиграли самарский клуб?

- «Крылья Советов» хочется похвалить за их старания. Они играли очень смело, но не хватило опыта. В «Локомотиве» опытных бойцов побольше, которые выступали на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов. Не буду перечислять фамилии. Поэтому «железнодорожники» в целом заслужили победу. А «Крыльям Советов» не хватило реализации моментов, особенно в первом тайме, и хладнокровия. Москвичи во втором тайме взяли игру под свой контроль и довели матч до победы.

- Как думаете, у Смолова и Гилерме была дополнительная мотивация из-за того, что их не вызвали в сборную?

- Это только у ребят надо спрашивать. В любом случае это был финал, и они должны были доказывать свою состоятельность, завоевывать трофеи для клуба. Но и Смолов, и Гилерме, я уверен, старались показать себя с лучшей стороны. В целом они сыграли очень хорошо.

- Вас удивил невызов Смолова в сборную?

- Это выбор тренерского штаба. Фёдор весной выглядел хорошо. Но выбирает Черчесов, исходя из того, что ему нужно. Я думаю, что Смолов был бы в сборной хорошей боевой единицей.

- Смолов для вас лучший игрок матча или выберете кого-то другого?

- Ему дали приз лучшего футболиста встречи и оспаривать это решение я не буду. Фёдор этого заслужил. Но в целом все сыграли на хорошем уровне.

- У Николича есть первый трофей. Вы хотите, чтобы он продолжил работу с «Локомотивом»? А то в прессе появлялась информация, что его могут убрать.

- У него действующий контракт. Николич выиграл трофей. Это достойный результат. После зимнего перерыва он с командой проделал хорошую работу. Была одна осечка, но так случается. Ничего страшного.

- «Крылья Советов» готовы к Премьер-лиге?

- Они доказали это своим выступлением в ФНЛ. Теперь главное – сохранить тот состав, который есть, и укрепить какие-то линии. Все-таки РПЛ - это не ФНЛ, и уровень игроков должен быть выше.

- Многие ждали голов от Ивана Сергеева, лучшего бомбардира ФНЛ, но он не забил, хотя моменты были.

- 43 мяча в этом сезоне – это здорово. Этот рекорд держался много лет. У Сергеева были моменты, но, к сожалению, он их не реализовал. Думаю, в Премьер-лиге ему будет сложновато забивать. Сергееву надо перестраиваться на другой уровень. Сейчас это интересный форвард, но как будет дольше – покажет время.

- Как считаете, такой финал Кубка России для «Крыльев Советов» - это смазанная концовка чемпионата или успех?

- Конечно, успех. Попасть в финал Кубка, пройти сложный путь, обыграть «Химки», «Динамо», «Ахмат», это достойно. Для самарцев это большой опыт. И в новом сезоне им придется сталкиваться с такой игрой каждый тур. Думаю, они все сами понимают. Надеюсь, самарцы не затеряются в Премьер-лиге, потому что было много примеров, когда команды выходили из ФНЛ, и им было тяжело там удержаться.

Елена Григорьевская