Смолов отпраздновал победу в Кубке России матом

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов у себя в «Инстаграме» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в финале в Кубка России.

«Они не ставят на меня, но я *** (уделал) их», - так подписана фотография Смолова и Дмитрия Баринова из раздевалки «железнодорожников».

Смолов стал автором победного гола «Локомотива», установив итоговый счёт поединка - 3:1. В профессиональной карьере Фёдора победа в нынешнем розыгрыше Кубке России стал третьим титулом - ещё один форвард выиграл так же в Кубке страны в 2019 году, а затем праздновал успех в Суперкубке.

Не остался в стороне и бывший наставник «Локо» Юрий Сёмин, который в том же «Инстаграме» поздравил московскую команду с победой.