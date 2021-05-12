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Смолов отпраздновал победу в Кубке России матом

12 Мая 2021, 23:20,

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов  у себя в «Инстаграме» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в финале в Кубка России. 

«Они не ставят на меня, но я *** (уделал) их», - так подписана фотография Смолова и Дмитрия Баринова из раздевалки «железнодорожников».

Смолов стал автором победного гола «Локомотива», установив итоговый счёт поединка - 3:1. В профессиональной карьере Фёдора победа в нынешнем розыгрыше Кубке России стал третьим титулом - ещё один форвард выиграл так же в Кубке страны в 2019 году, а затем праздновал успех в Суперкубке. 

Не остался в стороне и бывший наставник «Локо» Юрий Сёмин, который в том же «Инстаграме» поздравил московскую команду с победой

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов
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