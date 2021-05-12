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​Финал Кубка России: «Локомотив» и «Крылья Советов» огласили составы

12 Мая 2021, 19:01,

В среду вечером внимание всей футбольной России сконцентрируется в Нижнем Новгороде. Именно в этом городе на одноимённом стадионе пройдёт битва за Кубок России. Трофей разыграют представители двух разных дивизионов – «Локомотив» из РПЛ и «Крылья Советов» из ФНЛ.

Наставник «железнодорожников» Марко Николич включил в стартовый состав таких игроков: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Макано.

Рулевой «крылышек» Игорь Осинькин, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут таким исполнителям: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Алвеш, Ежов, Сарвели, Сергеев.

Стартовый свисток в Нижнем Новгороде арбитр Сергей Иванов даст в восемь часов вечера по Москве. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которую проведёт портал LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов
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