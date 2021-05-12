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Осинькин: «Значимость этого матча перевесила всё, что было в этом сезоне»

12 Мая 2021, 19:43,

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Выход в финал - особенное событие для вас и самарских игроков. Какие сейчас эмоции превалируют, потому что сезон получился энергозатратным?

- Сейчас значимость этого матча перевесила все, что было в этом сезоне. Мы должны только концентрироваться на этом матче. Все эмоции - подготовка к матчу, желание сыграть как можно лучше, доказать нашим болельщикам, что мы достойны этого финала. Хочется не просто сыграть, но и показать себя.

-  По сравнению с матчем с «Ахматом», где вы смогли выставить оптимальный состав. У вас два изменения. Меня лично удивляет отсутствие Чернова и появление Божина, а в опорном зоне вместо Витюгова появляется Якуба. Оцените эти изменения.

- Витгюгов у нас пропустил фактически 3-4 матча, он сегодня в запасе, он еще в последних матчах не играл. Пока была травма у Божина, Чернов играл очень много. Видимо, мы посчитали, усталость не дает ему быть в матче очень свежим. Мы посчитали, что в этом матче, наверное, это более оптимальный состав. Но центральные защитники у нас такого уровня, что даже болит голова, кого поставить.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин
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