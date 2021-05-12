Николич: «Нам нужно праздновать, иначе больше не выиграем»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич пообщался с журналистами после победы над «Крыльями Советов» в финале Кубка России.

«У нас есть ещё одна важная игра, но нам нужно праздновать! Если команда не будет праздновать, она не будет выигрывать. Это мой первый трофей в России, поэтому я им сильно горжусь», - приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

Также Николич заявил, что повреждение Дмитрия Баринова незначительно, тогда как у Ведрана Чорлуки ещё ничего непонятно. Кроме того, Марко признался, что пенальти должны были бить либо Гжегож Крыховяк, либо Фёдор Смолов: «Это была их ответственность, кто будет бить».

После победного гола Смолов эмоционально прокомментировал третий титул в своей карьере и девятый для «Локомотива» в Кубке страны.